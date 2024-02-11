7. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

12. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında araya giren Eduardo, Djiku'nun müdahalesine rağmen Oğuz Aydın'a pasını aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyondaki Sisto'yu gördü. Sisto'nun penaltı noktası üzerinden şutunda kaleci Livakovic'ten dönen topu sol çaprazdan Augusto düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 0-1.

18. dakikada ceza sahası dışı sol çizgisinden kazanılan serbest vuruşu Cengiz Ünder kullandı. Bu futbolcunun penaltı noktasına gönderdiği sert ortaya Tadic gelişine vurdu ancak topu üstten dışarı gönderdi.

24. dakikada Tadic'in ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Krunic'te kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.

Stat: Ülker

Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Emin Tuğral

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Sisto, Augusto, Eduardo

Gol: Dk. 12 Augusto (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Eduardo, Dk. 5 Leroy Fer, Dk. 44 Oğuz Aydın, Dk. 45+5 Augusto (Corendon Alanyaspor), Dk. 9 Szymanski, Dk. 42 Tadic, Dk. 45+5 Cengiz Ünder (Fenerbahçe)