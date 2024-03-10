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İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı ve Pendiksporlu futbolcuların sık sık yerde kalması üzerine birçok kez durmak zorunda kalan ilk devre, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

30. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor öne geçti. Thiam'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen Halil Akbunar, uçarak yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas oldu

Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas oldu

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