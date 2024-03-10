Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas oldu Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas oldu

30. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor öne geçti. Thiam'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen Halil Akbunar, uçarak yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı ve Pendiksporlu futbolcuların sık sık yerde kalması üzerine birçok kez durmak zorunda kalan ilk devre, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Candaş Elbil

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Fred, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Dzeko

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Murat Akça, Welinton, Sequeira, Ndiaye, Lusamba, Gökcan Kaya, Thiam, Halil Akbunar, Umut Nayir

Gol: Dk. 30 Halil Akbunar (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Mert Müldür, Dk. 19 Oosterwolde, Dk. 26 Dzeko, Dk. 45+11 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 26 Erdem Canpolat, Dk. 45+2 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor)

Kaynak: AA