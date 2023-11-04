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Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

43. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Zajc'ın gelişine sert şutunda yere de çarpan top az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan hızla ilerleyen Visca'nın arka direğe yaptığı ortada, Onuachu yakın mesafeden topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.

7. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanattan Osayi'nin ön direğe yaptığı ortada İrfan Can Kahveci kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

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