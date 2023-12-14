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45. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Takac'dan dönen topu yakın mesafeden Szymanski kafayla tamamladı ancak meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

36. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada topla buluşan Tadic, savunmanın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip 2 rakibinden sıyrılarak kale sahası önünden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

33. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Dzeko'nun ara pasında topla buluşan Osayi-Samuel, kale sahası önünden sert vurdu ancak bu pozisyonda da kaleci Takac meşin yuvarlağı kornere göndermeyi başardı.

23. dakikada orta sahada topu kapan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası önüne gelip Dzeko'ya aşırtma bir pas verdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Takac topu kornere çeldi.

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12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fred, ara pasında topu Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp sağdan ceza sahasına girerek çaprazdan sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

2. dakikada ilk tehlike Fenerbahçe kalesinde yaşandı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Azango'nun şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak penaltı noktası üzerindeki Kosa'da kaldı. Bu oyuncunun düzeltip vuruşunda İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

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