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PFDK Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye para cezası verdi

PFDK Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye para cezası verdi

30. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Orta sahada pas arası yapan Fred'in defansın arkasına gönderdiği topu önüne alan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez kaleye vurdu ve meşin yuvarlak filelere yöneldi: 2-0.

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