7. dakikada soldan ceza sahasına giren Angelino, dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Mert'in müdahale ettiği top yükseklik kazanarak kaleye yöneldi. Savunmaya dönen Colley, meşin yuvarlağı kafayla çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında kaleci Mert topun sahibi oldu.

10. dakikada soldan atağa katılan Rashica'nın vuruşunda Boey'den sekip kaleye yönelen topu son anda Muslera kornere çeldi.

18. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ kanattan serbest vuruş kullanan Ghezzal, meşin yuvarlağı kale sahasına gönderdi. Kimsenin dokunamadığı top, uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

19. dakikada sağdan gelişen atakta Tete'nin ortaladığı topu savunma uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktası gerisine gelen meşin yuvarlağa Kerem'in bekletmeden vuruşundan sonuç çıkmadı.

23. dakikada savunma arkasına atılan topu alan Amartey'e baskı yapan Icardi, meşin yuvarlağı rakibinden kaptı. Ceza sahası yayı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Arjantinli yıldızın şutunda, kaleci Mert Günok sağına uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

26. dakikada Galatasaray öne geçti. Sarı-kırmızılı ekibin ceza sahası ve önündeki baskıda kaleci Mert'in uzaklaştırmak istediği top Kaan Ayhan'a geldi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı kafayla ceza sahası yayı içindeki Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcünün kafayla takım arkadaşına aktarmak istediği top rakibine çarparak yeniden kendisinde kaldı. Pozisyonu iyi takip eden Icardi, altıpas önünde yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

30. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Icardi, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Mert Günok'tan sıyrıldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun kaleye göndermek istediği topu savunma uzaklaştırdı. Pozisyonda önce devam kararı veren hakem Halil Umut Meler, Video Yardımcı Hakem'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Kaleci Mert'in ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiğini tespit eden Meler, siyah-beyazlı kaleciyi doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

45+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzaktan şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 1-0 üstün tamamladı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Ghezzal, Rashica (Dk. 32 Ersin Destanoğlu), Aboubakar

Gol: Dk. 26 Icardi (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 30 Mert Günok (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 17 Amartey, Dk. 18 Tayfur Bingöl (Beşiktaş), Dk. 17 Sanchez (Galatasaray)