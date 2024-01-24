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Goller: Dk. 31 Metehan Mert (Kendi kalesine) (Gaziantep FK), Dk. 42 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor)

42. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ahmet Oğuz'un ceza sahası içerisine yaptığı pasta topu önünde bulan Moreno'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

31. dakikada Gaziantep FK, golü buldu. Ev sahibi takımın sağ kanattaki atağında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya topla buluşan Ogün Özçiçek'in vuruşunda top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada konuk ekibin atağında Moreno'nun pasıyla hareketlenen Guilherme, rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza alanında yaptığı vuruşta top kaleci Nita'da kaldı.

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan ev sahibi takımından Mustafa Eskihellaç, ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Markovic'in vuruşunda top auta çıktı.

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