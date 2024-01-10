Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius etkisi Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius etkisi

33. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dragus'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Erce'nin elinde kaldı.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: Mersin

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Aburjania, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg

Gaziantep FK: Nita, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Morais, Jevtovic, Eskihellaç, Maxim, Ogün Özçiçek, Dragus

Kaynak: AA