10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Morte, ceza sahası içerisine kadar girdi, buradan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşlerin kontrolünde üstten auta çıktı.
18. dakikada Morte'nin savunma arkasına attığı topla buluşan Cardoso, pası solundaki Thiam'a çıkardı. Kaleciyle baş başa kalan Thiam'ın vuruşunda top dışarı gitti.
22. dakikada Dele-Bashiru'nun sağ kanattan çıkardığı meşin yuvarlağa Matondo ceza sahasından sert vurdu, topu kaleci kornere çeldi.
27. dakikada Lamkel Ze ceza sahasına girmek istedi, oluşan karambolde Kayserisporlu futbolcular topu uzaklaştırdı.
34. dakikada Kayserispor öne geçti. Karimi'nin sol kanattan ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Morte'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadaki Burak Bekaroğlu'na çarpıp filelerle buluştu: 0-1
41. dakikada Lamkel Ze'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dele-Bashiru kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dele-Bashiru'nun vuruşunu kaleci çıkardı. Ceza sahasında topu önünde bulan Strandberg'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Mersin
Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Uğur Sarı, Selahattin Altay
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Matondo, Dadashov, Strandberg, Lamkel Ze, Ghoulam, Dele-Bashiru, Aburjania, Burak Bekaroğlu, Vindel
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Hosseini, Karimi, Cardoso, Kartal Kayra Yılmaz, Thiam, Mane, Gökhan Sazdağı, Carole, Morte
Gol: Dk. 34 Burak Bekaroğlu (Kendi kalesine) (Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 12 Burak Bekaroğlu, Dk. 24 Dele-Bashiru (Atakaş Hatayspor)Kaynak: AA