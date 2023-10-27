Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gol: Dk. 34 Burak Bekaroğlu (Kendi kalesine) (Kayserispor)

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız. Önümüzde bir kupa maçımız var.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız. Önümüzde bir kupa maçımız var.

34. dakikada Kayserispor öne geçti. Karimi'nin sol kanattan ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Morte'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadaki Burak Bekaroğlu'na çarpıp filelerle buluştu: 0-1

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Morte, ceza sahası içerisine kadar girdi, buradan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşlerin kontrolünde üstten auta çıktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.