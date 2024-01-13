Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rivas, meşin yuvarlağı penaltı noktasında önündeki Hodzic'e çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.