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Müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

35. dakikada kaleci Mücahit'in kısa düşen vuruşunda topu kapan Yusuf Erdoğan ceza yayının sağından şutunu çekti. Mücahit'in kurtardığı meşin yuvarlak altıpas gerisindeki Mendoza'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda ise top yandan auta gitti.

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