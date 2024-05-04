EGM Trafik Başkanlığı tarafından "hayatla yarışılmaz" mottosuyla bir alışveriş merkezi önünde etkinlik düzenlendi.

Çok sayıda çocuk ve yetişkinin katıldığı etkinlikte, Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ve Mobil Trafik Eğitim Tırı ile eğitimler yapıldı.

Trafik standında sürücülere el broşürü ve kampanya içerikleri dağıtılırken, çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

EGM Trafik Başkanlığı Eğitim Koordinasyon Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Taylan Yeşilkaya, etkinliğe gelenlere, trafik güvenliği ve farkındalık eğitimi verildiğini söyledi.

Eğitimlerde hedef noktalarından birinin çocuklar olduğunu ifade eden Yeşilkaya, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız için trafik eğitim tırımızı getirdik. Emniyet kemeri simülasyon aracı, radar aracı ve trafik polisi aracımız, standımız ve Şahin unsurlarımızla burada trafik eğitimi veriyoruz. Çocuklarda istek ve arzu olduğunu gözlemliyoruz. Çocuklarımız önce Mobil Trafik Eğitim Tırına uğruyorlar. 20 dakikalık teorik eğitim veriyoruz. Bunun ardından eğiticilerimiz uygulamalı eğitimleri gerçekleştiriyor. Eğitim tamamlandıktan sonra çeşitli hediyeler, trafik dedektif kartı verdiğimiz çocuklarımıza aileleri içerisinde trafik polisi imajı katarak, trafik bilinciyle büyümelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."