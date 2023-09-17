Fenerbahçe-Antalyaspor maçına bakış Fenerbahçe-Antalyaspor maçına bakış

35. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Sol kanatta topla buluşan Pelkas'ın altıpas önüne gönderdiği topa Piatek uygun pozisyonda vurdu, kaleci Jensen ayaklarıyla golü önledi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada gelişen konuk ekibin atağında İstanbulspor ceza sahası dışında topla buluşan Karzev'in şutunda, kaleci Jensen topu kontrol etti.

45+2. dakikada Pelkas'ın sağ kanattan penaltı noktasına yakın noktaya yaptığı ortada Piatek topa gelişine vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Jensen soluna uzanıp kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Gökhan Barcın

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Vefa Temel, Loshaj, Rroca, Ndao, Ethemi, Jackson, İbrahim Yılmaz

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Karzev, Duarte, Cemali Sertel, Lima, Berkay Özcan, Aleksic, Pelkas, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Piatek

Sarı kart: Dk. 17 Loshaj (İstanbulspor)

AA