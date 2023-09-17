35. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Sol kanatta topla buluşan Pelkas'ın altıpas önüne gönderdiği topa Piatek uygun pozisyonda vurdu, kaleci Jensen ayaklarıyla golü önledi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
45+1. dakikada gelişen konuk ekibin atağında İstanbulspor ceza sahası dışında topla buluşan Karzev'in şutunda, kaleci Jensen topu kontrol etti.
45+2. dakikada Pelkas'ın sağ kanattan penaltı noktasına yakın noktaya yaptığı ortada Piatek topa gelişine vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Jensen soluna uzanıp kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Gökhan Barcın
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Vefa Temel, Loshaj, Rroca, Ndao, Ethemi, Jackson, İbrahim Yılmaz
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Karzev, Duarte, Cemali Sertel, Lima, Berkay Özcan, Aleksic, Pelkas, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Piatek
Sarı kart: Dk. 17 Loshaj (İstanbulspor)
AA