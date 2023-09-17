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45+2. dakikada Pelkas'ın sağ kanattan penaltı noktasına yakın noktaya yaptığı ortada Piatek topa gelişine vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Jensen soluna uzanıp kornere çeldi.

45+1. dakikada gelişen konuk ekibin atağında İstanbulspor ceza sahası dışında topla buluşan Karzev'in şutunda, kaleci Jensen topu kontrol etti.

35. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Sol kanatta topla buluşan Pelkas'ın altıpas önüne gönderdiği topa Piatek uygun pozisyonda vurdu, kaleci Jensen ayaklarıyla golü önledi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

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