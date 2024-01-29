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Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

30. dakikada Loshaj'ın soldan ortasında Emir Kaan Gültekin'in, altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

9. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Okan Erdoğan, pasını Emir Kaan Gültekin'e verdi. Bu oyuncunun ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta, kaleci Okan Kocuk topu direk dibinde kornere çeldi.

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