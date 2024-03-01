33. dakikada Yasin Özcan'ın soldan verdiği pas sonrası ceza yayının çaprazından Oğulcan Çağlayan şutunu çekti, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza yayı üstünde topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın şutunda top yandan auta gitti.

İlk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Şeker, Murat Altan, Mert Bulut

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Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Sadiku, Ben Ouanes, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Da Costa

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Turgunboev, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Poungouras, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, İbrahim Akdağ, Caktas, Manaj, Menig

Kaynak: AA