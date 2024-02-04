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Goller: Dk. 28 Porozo (Kendi kalesine) (Corendon Alanyaspor), Dk. 36 Gökhan Gül (Kasımpaşa)

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Da Costa

36. dakikada lacivert-beyazlı ekip beraberliği yakaladı. Sağdan kullanılan kornerde savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktası gerisindeki Gökhan Gül'de kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

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