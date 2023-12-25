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Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Dk. 41 Ngoy), Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa

45+2. dakikada Çaykur Rizespor maça dengeyi getirdi. Zeqiri'nin ceza sahasına doğru ortasında Sinan Osmanoğlu'nun pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Gaich topu ağlarla buluşturdu: 1-1

30. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Orta alandan Omeruo'nun uzun pasında Da Costa'nın kafa pasıyla topla buluşan Hajradinovic ceza yayının hemen gerisinden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada penaltıda topun başına gelen Aytaç Kara'nın sağ köşeye doğru yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu kurtardı. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağa tekrar müdahale etmek isteyen Aytaç Kara, yerden kayarak müdahalesinde kaleci Gökhan Akkan'a faul yaptı.

16. dakikada mücadelenin hakemi Turgut Doman VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyip Rizespor savunmasında Emirhan Topçu'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

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