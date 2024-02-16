Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Goller: Dk. 11 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 38 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)

Türkiye Güreş Federasyonu geleceğin şampiyonları için "planlı" çalışıyor

Türkiye Güreş Federasyonu geleceğin şampiyonları için "planlı" çalışıyor

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan, Da Costa

38. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan taçta topla buluşan Güven Yalçın, topukla pasını Eysseric'e aktardı. Bu oyuncunun ceza yayında yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-1.

11. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde Da Costa, ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

8. dakikada Levent Mercan'ın attığı pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mendes, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

4. dakikada Mendes'in çalımlarla ceza sahasına girip açtığı ortada Emre Mor, altıpas çizgisi önünde topa vurdu ancak meşin yuvarlak auta gitti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.