27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Coly'nin pasında ceza sahasına girer girmez şutunu çeken Loshaj'ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
32. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte savunmanın uzaklaştırmak istediği top arkaya açıldı. Gomis önüne düşen topu kafa vuruşuyla Fall'a bıraktı. Fall'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0
45. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ndao'nun ortasında arka direkte topa yükselen Muammer'in kafa vuruşunda kaleciyi geçen topu Omeruo çizgiden çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Erkan Özdamar, Yusuf Bozdoğan, Murat Ergin Gözütok
Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Winck, Duhan Aksu, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Hajradinovic, Gomis, Fall, Ngoy
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Coly, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Rroca, Ndao, Kenio, Traore
Gol: Dk. 32 Fall (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 33 Duhaney (İstanbulspor), Dk. 35 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)