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Sarı kartlar: Dk. 9 Ben Ouanes, Dk. 18 Saddiki, Dk. 29 Hajradinovic, Dk. 45+1 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa), Dk. 23 Jevtovic, Dk. 45+1 Gradel (Gaziantep FK), Dk.45+4 Furkan Soyak

Goller: Dk. 3 Aytaç Kara, Dk. 17 ve Dk. 31 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Saddiki, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Hajradinovic, Fall, Ngoy

45+2. dakikada Gaziantep FK penaltıdan yararlanamadı. Mustafa Eskihellaç'ın ortası sonrası topu yumruklamak isteyen kaleci Gianniotis, Furkan Soyalp'e faul yaptı. Kazanılan penaltıyı Alexandru Maxim kullandı. Bu oyuncunun penaltı vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

36. dakikada Alexandru Maxim'in kullandığı serbest vuruş sonrası Djilobodji, ceza sahası içinde kafa vuruşu yaptı. Kaleci Gianniotis, bu vuruş sonrası topu kurtardı.

31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mamadou Fall, pasını ceza sahası çizgisindeki Hajradinovic'e aktardı. Bu oyuncunun ortasında topa altıpas önünden kafa vuruşu yapan Ben Ouanes, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0

17. dakikada Hajradinovic, ceza sahası içine orta açtı. Omeruo'nun indirdiği topu Ben Ouanes, şık bir röveşata vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

3. dakikada Fall'ın pası sonrası topla buluşan Yasin Özcan, pasını ceza yayına hareketlenen Aytaç Kara'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Nita'nın bacakları arasından geçerek filelerle buluştu: 1-0.

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