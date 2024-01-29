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Maçın ilk devresi Bitexen Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

40. dakikada kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kalan Buksa'nın vuruşunda, Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin pası ile kaleci Bilal Bayazıt'la karşı karşıya kalan Larsson'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

19. dakikada sol kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın, iki rakibini geçip ceza sahasında sert şutunda top yandan auta çıktı.

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