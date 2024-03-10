Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Arsenal, son dakikalarda attığı golle Brentford'u mağlup etti

Arsenal, son dakikalarda attığı golle Brentford'u mağlup etti

36. dakikada Kayseripor atağında ceza sahası içinde Ali Karimi ile verkaç yapan Ramazan Civelek'in sert şutunda top sağ direk dibinden auta çıktı.

2. dakikada Hatayspor öne geçti. Abdulkadir Parmak'ın orta sahanın gerisinden verdiği pasla ceza sahası içine giren ve rakiplerini çalımlayan Doğukan Sinik'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.