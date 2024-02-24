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15. dakikada Ndao'nun ara pasına hareketlenen N'Zonzi, topu ceza yayı üzerinde Oğulcan Ülgün'e bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

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