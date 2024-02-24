15. dakikada Ndao'nun ara pasına hareketlenen N'Zonzi, topu ceza yayı üzerinde Oğulcan Ülgün'e bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.
26. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, kale sahası önünde yükselen Damjanovic'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
31. dakikada Ahmet Oğuz'un kısa düşen pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Halil Dervişoğlu, kaleciyle karşılaştığı pozisyondan yararlanamadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Murat Temel
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen, Prip, Oğulcan Ülgün, Ndao, Cikalleshi
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rivas, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel, Massanga Matondo, Mehdi Boudjemaa, Ömer Faruk Beyaz, Görkem Sağlam, Fernandes, Halil Dervişoğlu
Sarı kartlar: Dk. 27 Kilama (Atakaş Hatayspor), Dk. 40 Damjanovic, Dk. 44 Ahmet Oğuz (TÜMOSAN Konyaspor)Kaynak: AA