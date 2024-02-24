15. dakikada Ndao'nun ara pasına hareketlenen N'Zonzi, topu ceza yayı üzerinde Oğulcan Ülgün'e bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

26. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, kale sahası önünde yükselen Damjanovic'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

31. dakikada Ahmet Oğuz'un kısa düşen pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Halil Dervişoğlu, kaleciyle karşılaştığı pozisyondan yararlanamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

İlk yarı sonucu: Gaziantep FK 0 - Başakşehir 0 İlk yarı sonucu: Gaziantep FK 0 - Başakşehir 0

Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Murat Temel

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen, Prip, Oğulcan Ülgün, Ndao, Cikalleshi

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rivas, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel, Massanga Matondo, Mehdi Boudjemaa, Ömer Faruk Beyaz, Görkem Sağlam, Fernandes, Halil Dervişoğlu

Sarı kartlar: Dk. 27 Kilama (Atakaş Hatayspor), Dk. 40 Damjanovic, Dk. 44 Ahmet Oğuz (TÜMOSAN Konyaspor)

Kaynak: AA