7. dakikada Cardoso'nun uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Thiam'ın sert şutunda, kaleci Bernardoni gole izin vermedi.
45+2. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası önünden ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Kamil Çetin
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Cardoso, Karimi, Morte, Thiam
Sarı kart: Dk. 40 Karimi (Mondihome Kayserispor)Kaynak: AA