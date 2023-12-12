Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Galatasaray 'ın daha etkili olduğu ancak takımların pozisyon üretmekte zorlandığı ilk yarı golsüz berabere sona erdi.

14. dakikada Angelino'nun soldan yaptığı ortada, ceza sahasında arka direkte Tete'nin kafa vuruşunda, top araya giren savunma oyuncusunun müdahalesiyle kornere çıktı.

8. dakikada Elyounoussi'nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Ankersen'in vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.