Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

45+1. dakikada Piatek'in pasında ceza yayının önünde topa gelişine vuran Aleksic'in şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü soluna uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

37. dakikada Bassogog'un ceza sahasına yaptığı ortada Sowe'un kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.