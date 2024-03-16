1. dakikada soldan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
20. dakikada Morutan'ın ceza yayının sağ çaprazında çektiği şutta kaleci Muhammed Şengezer üzerine gelen topu yumrukladı. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı savunma tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.
37. dakikada Bassogog'un ceza sahasına yaptığı ortada Sowe'un kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.
45+1. dakikada Piatek'in pasında ceza yayının önünde topa gelişine vuran Aleksic'in şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü soluna uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Atakan Çankaya, Mujakic, Alper Uludağ, Bassogog, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Chatzigiovanis, Morutan, Sowe
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Opoku, Lucas Lima, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Davidson, Piatek
Sarı kart: Dk. 26 Hamza Güreler (RAMS Başakşehir)Kaynak: AA