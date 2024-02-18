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36. dakikada sağ kanatta gelişen atakta Meunier, yerden pasını Bardhi'ye verdi. Bu oyuncunun çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

30. dakikada Berat Özdemir'in pasıyla topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

26. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor 'un kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Hakem Halil Umut Meler, ceza sahası içi solunda Halil Akbunar ile Meunier arasındaki ikili mücadelede Belçikalı oyuncunun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. VAR odasının uyarısı üzerinde pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Meler, penaltı kararından vazgeçti.

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