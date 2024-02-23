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45. dakikada Samsunspor savunmasının hatasında topla buluşan Olawoyin'in ara pasında Zeqiri, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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12. dakikada Samsunspor öne geçti. Zeki Yavru'nun sol taraftan ceza sahası içine ortasında Mocsi'nin uzaklaştıramadığı top, Van Drongelen'in önünde kaldı. Hollandalı futbolcu, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

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