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Goller: Dk. 13 Holse (Yılport Samsunspor), Dk. 14 Alim Öztürk (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)

14. dakikada Alim Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle MKE Ankaragücü 1-1 eşitliği yakaladı. Misafir takımın kazandığı serbest atışı Tolga Ciğerci kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine ortasında Alim Öztürk'ün kafasına çarpan meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un bakışları arasında ağlarla buluştu.

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11. dakikada ev sahibi takımın atağında Muja'nın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Osman Çelik'in kötü vuruşunda, top yandan auta gitti.

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