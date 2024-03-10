6. dakikada misafir takımın atağında Chatzigiovanis'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk son anda topu çeldi.
11. dakikada ev sahibi takımın atağında Muja'nın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Osman Çelik'in kötü vuruşunda, top yandan auta gitti.
13. dakikada Samsunspor, 1-0 öne geçti. Zeki Yavru'nun ceza sahası içine pasında Holse'nin sert şutunda defansa çarparak yükseklik kazanan top, kaleci Bahadır Han Güngördü'nün ellerinin üstünden filelere gitti.
14. dakikada Alim Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle MKE Ankaragücü 1-1 eşitliği yakaladı. Misafir takımın kazandığı serbest atışı Tolga Ciğerci kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine ortasında Alim Öztürk'ün kafasına çarpan meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un bakışları arasında ağlarla buluştu.
35. dakikada kırmızı-beyazlı takımın atağında Zeki Yavru'nun sağdan ortasında altıpas içindeki Ercan Kara'nın kafa vuruşunda, top üst direği sıyırarak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Akıncık, Suat Güz
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Ntcham, Tait, Zeki Yavru, Holse, Soner Gönül, Satka, Osman Çelik, Muja, Ercan Kara
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Chatzigiovanis, Pedrinho, Bassogog, Saponara, Mujakic, Radakovic, Tolga Ciğerci, Macheda, Yıldırım Mert Çetin, Kitsiou
Goller: Dk. 13 Holse (Yılport Samsunspor), Dk. 14 Alim Öztürk (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 19 Saponara (MKE Ankaragücü), Dk. 31 Tait (Yılport Samsunspor)Kaynak: AA