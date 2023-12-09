Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Goller: Dk. 10 ve Dk. 22 Moundilmadji (Yılport Samsunspor)

22. dakikada Moundilmadji takımın ve kendisinin 2. golünü kaydetti. Soner Gönül'ün sol çaprazdan ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Moundilmadji, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

10. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Savunmanın uzun topunda ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moundilmadji, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.