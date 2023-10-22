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Trabzonspor'dan eski yönetici Nevzat Ergüney için başsağlığı mesajı

Trabzonspor'dan eski yönetici Nevzat Ergüney için başsağlığı mesajı

22. dakikada Aytaç Kara'nın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ngoy'un kafa vuruşu kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

15. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Omeruo'nun vuruşunu kaleci Ail Şaşal Vural iki hamlede kontrol etti.

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