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Goller: Dk. 8 ve 15 Manaj (Penaltıdan) (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 29 Draguş, Dk. 41 Djilobodji (Gaziantep FK)

Dünyanın en hızlı takım oyunu buz hokeyini Çıldır Gölü'nde oynadılar

Dünyanın en hızlı takım oyunu buz hokeyini Çıldır Gölü'nde oynadılar

15. dakikada penaltıyı kullanan Manaj, topu 2. defa ağlara gönderdi: 2-0

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