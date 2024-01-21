Haber: Mert Osman Erman

"Yüksek enerjili insanlardan bahsetti... sadece hayatın tadını çıkarıyorlardı," dediği kardeşi Eh Xiong, BBC Haber'e söyledi. "İspanyolca öğrenmeye bile başlamıştı."

"Bu trajik bir olayla sona ereceği hiç, ama hiç aklına gelmemişti."

50 yaşındaki Tou Ger, Minnesota'dan bir Hmong-Amerikalı toplum aktivisti ve komedyendi. Medellin'e en sonki seyahati öncesinde, çevrimiçi bir kadınla konuşuyordu.

İki aylık ziyaretinin birkaç haftasında, Aralık ortalarında, kardeşini arayarak ondan 2.000 dolar istedi ancak bu parayı ne için istediğini veya herhangi bir sorun olduğunu söylemedi. Eh, parayı transfer edeceğini söyledi. Kardeşinden bir daha haber alamadı.

Ertesi gün, polis Tou Ger'ın cesedini şehrin uzak, ağaçlık bir bölgesinde buldu. Medellin'deki bir arkadaşı, Eh'ye kardeşinin kaçırıldığını ve 2.000 dolar fidye karşılığında silah zoruyla alıkonulduğunu açıkladı.

"Buna inanmak istemedim. Gerçekten olup olmadığını bilmiyordum," dedi Eh. "Kalbim sadece çöktü."

Eh, kardeşinin cesedinin doğrulandığı ABD büyükelçiliği ile iletişim kurmaya çalıştı. Kolombiya polisi bu hafta, onun ölümüyle bağlantılı olan bir kadını ve iki erkeği gözaltına alarak onları kaçırma ve cinayetle suçladı.

Tou Ger'ın kadınla tanışıp tanışmadığına dair bir randevu uygulaması aracılığıyla mı yoksa arkadaşlar aracılığıyla mı tanıştığı belli değil. Ancak ölümü, kullanılan flört uygulamalarının riskleri konusunda ABD büyükelçiliği tarafından bir uyarıya neden olan Medellin'deki sekiz ölümden biridir. Tüm sekiz kurban, Kasım ve Aralık aylarında şüpheli koşullarda ölen Amerikalılardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, şehirde önceki yıllarda flört uygulamalarını kullanarak kurbanları izole etmeden önce onları kaçırıp öldüren bir çete olduğunu bilmekteydi. Ancak bir çetenin ABD ölümlerinin arkasında olup olmadığı belirsizdir.

2023'ün ilk 10 ayında, Medellin'in turizm gözlemevi şehirdeki yabancılardan kaynaklanan 32 şiddetli cinayeti kaydetti - bunların en az 12'si Amerikalı ve üçü Birleşik Krallık'tan - bir önceki yıla göre %40 artış. Jeff Hewett, "kan içinde yatar halde" Medellin otel odasında bulundu, arkadaşları çevrimiçi olarak yazdı, onu "rahat, alaycı, nazik bir ruh" ve "kötüye giden bir soygun" kurbanı olarak tanımlayarak.

Johny Jerome, 45. yaş gününde öldürüldü. Phillip Mullins, yerel medya raporlarına göre uyuşturuldu ve aşırı dozdan öldü.

Büyükelçilik, bu vakalardan birkaçının flört uygulamasını kullanarak kurbanları cezbetmek için başladığını ve insanların "Kolombiyalı randevuları tarafından uyuşturulduğunu, soyulduğunu ve hatta öldürüldüğünü" belirttiğini söylüyor. Hem Tinder hem de Bumble, şehirde popüler olan iki uygulama, yorum yapmamayı tercih etti.

Medellin'in turizm gözlemevi eski direktörü Carlos Calle, suçluların turistleri "Şeytanın Nefesi" olarak bilinen kokusuz bir madde olan skopolamin ile uyuttuğunu, bunun neden olduğunu söyledi. ABD büyükelçliği ayrıca kurbanları 24 saate kadar sersemleten bu ilaç hakkında uyardı.

"Şehirde turistle ilgili belirli bir tür fırsat arayan olumsuz bir profil var," dedi Calle bir röportajda. Genellikle seks işi ile ilgilidir, dedi.

Turizm gözlemevi sözcüsü, geçen yılın "çoğunluğunun" erkek olduğunu doğruladı, ancak birçok olayın hala soruşturma altında olduğunu ekledi.

Kolombiya'da fuhuş yasaldır ve Medellin ve Cartagena gibi turistik bölgelerde yaygındır. Ancak öldürülen erkeklerin fahişeleri kullandığına dair bir kanıt yok.

Alok Shah, 36 yaşındayken, bir kadını 2022'nin sonlarında otel odasına getirdiğinde görüşünün "yan yatmasına" neden olan şeyin skopolamin olduğunu düşünüyor. Kısa vadeli hafızasının kaybolduğu gibi hissettiğini söyledi.

Texaslı, Tinder'da bir Kolombiyalı kadınla eşleşmişti. İlk olarak kahve içmeye gittiler, ancak Shah daha sonra biralar alıp onu oteline getirmeye karar verdi.

Daha önceki sık ziyaretlerinde kendini güvende hissetmediğini veya fuhuşun ilk kez 2017'de geldiğinde bu kadar yaygın olmadığını söyledi. Ancak kadınların şehri çektiğini biliyordu. "Bekarsanız, buradaki kadınlar çok sevimli," dediğini hatırlıyor bir arkadaşı.

O gece saatini, ceketi ve 200 dolarını kaybetmeden önce, randevu ettiği kadının boynuna bir toz sürdüğünü hatırlıyor. Ancak bir şeyin yanlış olduğunu fark edecek kadar bilincini korudu, polisi aramayı tehdit etti ve onu kovaladı.

"Genellikle şimdi oradaki yerel halkla etkileşimde bulunmam," dedi. "Orası çok tehlikeli, çok riskli."

Yeni ABD büyükelçiliği uyarısı, vatandaşlarına özel yerlere, otellere gitmekten kaçınmalarını, arkadaşlarına, ailelerine veya bina personeline kiminle oldukları hakkında bilgi vermelerini ve soyguna direnmemelerini öneriyor çünkü bu ölümcül olabilir.

Medellin şehir polisi, son zamanlarda artan şiddetli ölümlerle ilgili yorum yapmadı ve BBC News'e belediye başkanlığına yönlendirdi.

"Şehre daha fazla yabancının gelmesini istiyoruz," dedi Belediye Başkanı Federico Gutierrez, ancak sadece seks ve uyuşturucu için gelen turistlerin hoşgeldiniz olmadığını ekledi. Polise, bir bağlı alt sorunla başa çıkmaları için talimat verdi - çocukların cinsel ticareti olduğunu söylediği bir alt sorun.