13. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Tadic'in pası sonrası uzak mesafede Fred, önüne aldığı topu düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1
19. dakikada Szymanski'nin ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi. Dönen topu Tadic tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
37. dakikada Trezeguet'in pasında sol çaprazda Pepe'nin çıkardığı topu, savunmada Ferdi altıpas içinde Enis Destan'dan önce davranarak uzaklaştırdı.
45+4. dakikada Tadic'in soldan pasında ceza alanına giren Fred, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Papara Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Trezeguet, Pepe, Enis Destan
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Goller: Dk. 13 ve 45+4 Fred (Fenerbahçe)Kaynak: AA