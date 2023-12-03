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44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında Onuachu, altıpas içinde Aylton tarafından düşürülünce maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Ancak Onuachu'nun ofsayatta olduğu gerekçesiyle Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla penaltı kararı iptal edildi.

37. dakikada Gökhan Sazdağı sağ çizgide rakibinden sıyrılarak kaleye gönderdiği topu Uğurcan Çakır, ayaklarıyla önledi. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

3. dakikada Ramazan Civelek'in ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

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