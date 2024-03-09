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45+1. dakikada Visca'nın şutunda, savunmadan seken topu Umut Güneş, önünde buldu. Bu futbolcunun şutunda açıyı daraltan Sirigu, tehlikeyi önledi.

32. dakikada Trabzonspor , beraberliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı serbest atışta, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanının hemen dışında Bardhi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda savunmada Biraschi'ye de çarpan top kaleci Sirigu'nun sağından filelerle buluştu: 1-1

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