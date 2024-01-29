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Kasımpaşa : Ali Emre Yanar, Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan, Da Costa

Sergen Yalçın: Bugün oynanan oyun için 1-1'lik skor, adaletli bir skor

Sergen Yalçın: Bugün oynanan oyun için 1-1'lik skor, adaletli bir skor

23. dakikada Fall'ın sağdan ortasında ceza alanı sol çaprazında Ben Ouanes'in sert şutunda, top üsten auta gitti.

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