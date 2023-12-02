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35. dakikada Galatasaray etkili geldi. Ziyech'in pasında sağdan ceza sahasına giren Tete, çaprazdan plase bir vuruş yaptı. Kaleci Erdem Canpolat bu pozisyonda topu kornere göndermeyi başardı.

14. dakikada maçtaki ilk etkili atak, Galatasaray kalesinde yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Welinton'da kaldı. Bu futbolcunun pasında sol tarafta topla buluşan Gökcan Kaya, ceza yayı önüne gelip yerden vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

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