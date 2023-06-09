İSTANBUL - Çeşitli nedenlerle okulunu bitirememiş veya hiç okuma şansı yakalayamamış çalışanlara yönelik açılan İlkokul Bitirme Kursu öğrencilerinin diploma töreninde konuşma yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Bir toplumun kalkınmışlığı okur- yazar oranının artmasıyla ölçülür. Bu bağlamdan yola çıkarak 2009 yılında göreve geldiğimde açtığımız okuma yazma kursuna katılan bir annemizin sözünü hiç unutamam. Yanıma gelerek kendisine okuma yazmanın dışında ikinci bir kimlik kazandırdığımızı söyledi. Bu o kadar kıymetli ki. Okuma yazma bilmeyen ama yıllar sonra kendine sunulan imkanlarla üniversiteye girmeyi başaran öğrencilerimiz var. Yaşadığımız her anın, her bir noktasında sorumluluklarımız var. Bunları yerine getirmek en büyük görevimiz” dedi.

Kurum içi eğitim çalışmaları kapsamında açılan ve 10 ay süren kursu tamamlayan Temizlik, Veteriner ve Destek Hizmetleri müdürlüklerinde çalışan 22 öğrenci ailelerinin de katıldığı törende diplomalarını alırlarken, duygularını Belediye Başkanı Şükrü Genç’e yazdıkları mektuplarla dile getirdiler.

HABER: METE YILMAZ