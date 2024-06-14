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Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29'da, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.41'de eda edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namaz ı saatleri şöyle:

D-8 Genel Sekreteri İmam, İstanbul'daki zirvenin önemli olduğunu söyledi

D-8 Genel Sekreteri İmam, İstanbul'daki zirvenin önemli olduğunu söyledi

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