Türkiye'nin dört bir yanındaki konservatuvarlardan seçilen 16-22 yaşındaki 80 müzisyenden oluşan orkestrayla sahne alacak Bürkev, yetenekli müzisyenlerin yer aldığı bir orkestrayla turne yapacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Bürkev, önemli konser salonlarında çalacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"2 Eylül'de Schleswig-Holstein Müzik Festivali kapsamında Hamburg Elbphilharmonie'de sahne alacağız. Öncelikle bu salon 2017 yılında açılmasına rağmen bir ikon olmuş. Schleswig-Holstein Müzik Festivali 1986 yılından beri dünyaca ünlü müzisyenleri aktif bir şekilde sahnesine çağırmış. Sadece ünlü konser salonlarında değil açık alanlarda, tarihi yerlerde, şatolarda, kiliselerde dünya müziği, caz müzik, klasik müzik ve ülkelerin özelliklerini, kültürünü yansıtan efsane bir festival. Dolayısıyla bu yaşta bu orkestrayla bu festivalde yer alacağım için çok mutluyum. Aynı zamanda bu festival her yıl bir odak ülke ve portre sanatçı seçiyor. Odak ülkesi de Türkiye. Ülkemizi bu güzel orkestrayla burada temsil edeceğimiz için çok heyecanlıyım. Gerçekten harika tecrübeler bizi bekliyor."

Dinleyicilerin renkli bir programla karşılaşacağını kaydeden Bürkev, "Hem Grieg'in Piyano Konçertosu hem sevgili Cem Esen'in Sarcasm eseri ve diğer eserler gerçekten çok renkli bir palet önümüze sunuyor. Sevgili Cem Esen'in eseri ülkemizi bence çok güzel temsil ediyor. Dolayısıyla ülkemizin ve dünyanın aslında çağdaş müzikte çok farklı müziklere, yeni bestecilere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Farkındalık yaratmak istiyorum"

İlyun Bürkev, Grieg'in La Minör Piyano Konçertosunun kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Norveçli bir besteci. Bu konçertoyu Norveç'te bir şelaleden ilham alarak yazdığı söyleniyor. Gerçekten o kadar fazla motifi, atmosferi çok hızlı bir şekilde bu konçertoda deneyimleyebiliyorsunuz. Hem o Grieg'in esinlendiği doğanın özelliklerini, güzelliğini, üflemelilerde ve bazı yerlerde çello ile sololarımızda o diyaloğu çok güzel hissettiriyor. Ondan sonra bir anda çok agresif ve dominant bir karakter sizi bekleyebiliyor. Gerçekten bunların hepsini çok güzel bir uyum içinde yazmış. Üçüncü bölümde Norveç halk danslarını da bu temayı çok güzel vurgulamış. Dolayısıyla hem kendi ülkesini hem kişiliğini çok güzel yansıtmış. Ben de bu eseri birçok yerde çalma fırsatı buldum. Sevgili Cem Mansur'la geçtiğimiz sene İKSV'nin 52. İstanbul Müzik Festivali açılışında bu eseri çaldık. Dolayısıyla hem çalarken kendimi çok bağdaştırdığım, kendi ruh dünyama çok yakın bulduğum bir eser hem de orkestra, şef ve solist açısından çok güzel bir eser olduğunu düşünüyorum."

Salzburg Mozarteum Üniversitesinde eğitimine devam ettiğini vurgulayan 17 yaşındaki Bürkev, klasik müziği çalma kalitesi ve eserleri daha iyi yorumlayabilme konusunda eğitimini çok iyi bir yere getirmek istediğini ifade etti.

Bürkev, Türkiye'yi dünya sahnelerinde orkestralar ve değerli müzisyenlerle temsil etmek istediğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevre krizi, ekonomik kriz, savaşlar, politik durumlar ve bunun gibi çeşitli kollarda birçok problemle karşı karşıyayız. Bence sanat ve müzik bunu çözebilecek ya da bir farkındalık yaratabilecek en mucizevi araçlardan bir tanesi. Hiç konuşmadan insanların kalbine direkt ulaşabiliyorsunuz. Bence müzik insanları çok daha birbirine yakın hissettiren, yaşam hikayelerini, dünyalarını birleştiren, herkesi ortak noktada buluşturan bir unsur. Dolayısıyla hem konserlerimle hem sonrasında yaptığım röportajlarda hep daha iyi bir dünya, insanlık için güzel mesajlar vermek ve farkındalık yaratmak istiyorum."

"Sabancı Vakfının ana destekçiliğinde bu proje devam ediyor"

Şef Cem Mansur da TUGFO'nun 2025 turnesi kapsamında konser maratonuna başladıklarına işaret ederek, "Harika bir programımız var. 10 Ağustos'tan beri Sabancı Üniversitesinde kamptayız. Sabancı Vakfının ana destekçiliğinde, bu proje 17 yıldır devam ediyor. Her yıl Türkiye'nin ve Avrupa'nın çok önemli festivallerinde, çok büyük sahnelerinde, çok önemli solistlerle konserler veriyoruz." şeklinde konuştu.

Mansur, Türkiye'nin bütün konservatuvarlarından her yıl sınavla seçilen ve yeni baştan oluşturulan orkestranın müthiş gençlerden oluştuğunu belirtti.

Programın çeşitliliğine dikkati çeken Mansur, şöyle devam etti:

"Her zaman olduğu gibi, 20. yüzyıl klasiği, büyük orkestra repertuvarının şaheserlerinden birini seslendirmeye çalışmayı seviyoruz. Bu yıl da büyük İngiliz besteci Benjamin Britten'ın, Peter Grimes operasından sahne değişimi müziklerini çalışıyoruz. Dört muhteşem deniz manzarası bunlar. İlyun Bürkev, gelmiş geçmiş belki en romantik piyano konçertolarından Norveçli besteci Grieg'in La Minör Piyano Konçertosu'nu seslendirecek. Genç Türk besteci Cem Esen'in Sarcasm adlı bir eseri var ve hiçbir zaman çalışmaktan sıkılmadığımız, yorulmadığımız, her defasında çok heyecan verici gelen Beethoven'ın 5. Senfonisi. Konserlerin sonunda da küçük küçük başka sürprizlerimiz de oluyor."

Sabancı Vakfının kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu TUGFO, yarın Hamburg'daki Elbphilharmonie'de, 4 Eylül'de Çekya'nın başkenti Prag'da Smetana Hall'de, 6 Eylül'de Slovakya'nın başkentinde Bratislava Radyo Salonu'nda, 7 Eylül'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da Das MuTh Salonu'nda konser verecek.

İlyun Bürkev hakkında

Bürkev, piyano eğitimine 4 yaşında başlayarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı'nda Prof. Burcu Aktaş Urgun ve devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay'ın öğrencisi oldu.

Eğitimine Salzburg Mozarteum Üniversitesinde Prof. Pavel Gililov ile devam eden sanatçı, ilk uluslararası başarısını henüz 10 yaşındayken kazandı.

Genç sanatçı, 2023'te 11 konserlik Almanya turnesinde Bonn Klasik Filarmoni eşliğinde sahne aldı. Mayıs 2024'te 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserini gerçekleştirdi. Sanatçının, "Yağmur Ormanı V" (Varyasyon 3) adlı sergiden ilhamla bestelediği "The Wind" isimli bir eseri bulunuyor.