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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 'nde 16. haftanın maç programı şöyle:

Haftanın açılış maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor sahasında OGM Ormanspor'u konuk edecek. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.

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