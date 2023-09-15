Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ikinci haftanın programı şöyle:

Haftanın öne çıkan mücadelesinde geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding, derbide 17 Eylül Pazar günü Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.