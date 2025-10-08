İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, özel bankacılıkta kişiselleştirilmiş müşteri ilişkileri yönetimine stratejisinde öncelik veriyor.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, müşterilerine hedef ve önceliklerine uygun kişisel ve özel çözümler, zenginleştirilmiş varlık yönetimi, prestijli ürün ve hizmetler sunuyor.

Özel bankacılık müşterilerinin birikimlerini etkin şekilde yönetmelerine katkı sağlayan ING Türkiye, uzman müşteri ilişkileri yöneticileriyle her bireyin hedef ve önceliklerine uygun kapsamlı bir finansal yönetim yaklaşımı benimsiyor.



Para ve sermaye piyasalarına dair rehberliğiyle katma değer yaratmaya öncelik veren banka, döviz alım satımında sektördeki rekabetçi kurlarla işlem yapabilme imkanı sağlıyor.

ING Özel Bankacılık Kredi Kartı ile müşteriler, 800'den fazla havalimanındaki 'Lounge Key' alanlarını bir misafirleriyle sınırsız kullanabilirken, seçili havaalanlarında hızlı geçiş ayrıcalığından yararlanabiliyor.

Belirli kampanya ve kriterler kapsamında swift işlemlerini ücretsiz gerçekleştiren müşteriler, bazı yatırım platformlarına erişim imkanıyla Türkiye ve dünya piyasalarına ilişkin kapsamlı analizlere sahip olabiliyor.



Özel bankacılık hesapları masrafsız, kredi kartları ücretsiz olarak sunulurken, EFT ve havale işlemlerinden ücret alınmıyor. Ayrıca, 1-5 milyon lira arası birikime sahip müşteriler için de sınırsız hızlı geçiş ve sınırlı lounge kullanımı ayrıcalıkları tanınıyor.

- 'Müşterilerin hedef ve önceliklerine uygun çözümler sağlıyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, müşterilerinin iş ve özel hayatlarında bir adım önde olmalarına imkan sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Özel bankacılık müşterilerine finansal ürünlerin ötesinde, yaşamlarını kolaylaştıran hizmetler ve değer yaratan ayrıcalıklar sunduklarına değinen Kılıç, birikim yönetiminde uzman müşteri ilişkileri yöneticileri aracılığıyla müşterilerinin hedef ve önceliklerine uygun çözümler sağladıklarını aktardı.



Kılıç, 'Müşterilerimizin varlıklarını etkin ve verimli şekilde yönetmelerine katkı sağlarken, para ve sermaye piyasalarına ilişkin rehberliğimizle katma değer yaratmayı önceliklendiriyoruz. Dijital bankacılığın kolaylığını ve birikim yönetimindeki uzmanlığımızı kişiselleştirilmiş deneyimle birleştiriyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Her müşteriye özel bir müşteri temsilcisi atadıklarını, dileyen müşterilere 'Cebimdeki Danışman' ile görüntülü bankacılıktan faydalanma imkanı sunduklarını belirten Kılıç, 'Uzmanlığımız ve sunduğumuz ayrıcalıklarla müşterilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.