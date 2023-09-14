ANKARA AA- Cleverly, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.Bakan Cleverly, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine ilişkin konuların ele alındığını belirterek, "Türkiye, bizim için, Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortak." ifadesini kullandı.

Geçmişe kıyasla iki ülke arasındaki ilişkinin daha fazla birbirine yakınlaştığını vurgulayan Cleverly, "Bu yıl, 4 milyondan fazla Birleşik Krallık vatandaşının ülkenizi ziyaret etmesi bekleniyor." diye konuştu.

"Türkiye'den gelen Birleşik Krallık'ta yaşayan yarım milyonluk çok önemli bir vatandaş grubu da var. Onlar da bizim refahımıza ve ülkemizin, toplumun canlılığına katkıda bulunuyor." ifadesini kullanan Cleverly, iki ülke arasındaki ticaretin giderek büyüdüğüne dikkati çekti.

Cleverly, iki ülkenin birlikte çalışmayı sürdüreceğinin altını çizerek, dünyanın karşılaştığı önemli ve zorlu sınamalarla baş edebilmek için müttefik olarak çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tekrar başlatabilme konusundaki çabalarını takdir eden Cleverly, Birleşik Krallık'ın, Türkiye ile ilişkilerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Cleverly, "(Türkiye) Ortak güvenliğimiz için son derece önemli, ortak refahımız için son derece önemli. Ancak bunun da ötesinde bizim ilişkimizin Avrupa için bir önemi var, bölge için önemi var ve dünyanın geneli için son derece önemli bir ilişki bu." dedi.

"Türkiye'yi Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında ziyaret etme fırsatı buldum"

James Cleverly, Bakan Fidan'a göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Cleverly, Türkiye'yi Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında ziyaret etme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Cleverly, Fidan'la çalıştığı süre içerisinde onu çok iyi bir dost olarak gördüğünü, bunun her iki hükümet ve her iki ulus arasında son derece güçlü olan işbirliği seviyesini yansıttığını, farklı alanlarda çok yakın bir işbirliği bulunduğunu söyledi.

Türkiye'yi dışişleri bakanı olarak ilk kez ziyaret ettiğini aktaran Cleverly, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Cleverly, Libya'da da selden dolayı korkunç bir felaket yaşandığına dikkati çekerek, "Türkiye, son derece önemli bir biçimde sadece yardım almak değil, aynı zamanda yardım verme konusunda da isteğini bir kez daha gösterdi. Bu da bizim altını çizmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Birleşik Krallık olarak da bu ihtiyaç duyduğu dönemde Libya'ya destek vermeye hazır." diye konuştu.

Ticaret hacmi 25 milyar sterline yaklaştı

İki ülke arasındaki ticaretin giderek arttığını kaydeden Cleverly, ticaret hacminin yaklaşık 25 milyar sterlin olduğunu ve bunun son derece önem arz ettiğini vurguladı.

Cleverly, iki ülke arasındaki ticaretin her yıl yaklaşık yüzde 25 artış gösterdiğine işaret ederek, Fidan ile görüşmesinde bu ticaret hacminin nasıl sürdürülebileceği ve korunacağı üzerine de konuştuklarını anlattı.

Yeni ve genişletilmiş bir serbest ticaret anlaşmasının da gündeme geldiğini belirten Cleverly, iki ülkenin ortak çalışmalarına ilişkin, "Gerek bu Rusya'nın yasa dışı bir biçimde Ukrayna'ya yapmış olduğu saldırı ve savaş olsun, gerek yasa dışı göçle mücadele olsun ya da birlikte son derece yakın bir biçimde hem kendi ülkelerimizde hem de bölgedeki terörizmle mücadele çalışmaları olsun. Çalışmalarımızı yakınlaştırmak ve bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cleverly, giderek daha önemli bir sorun haline gelen gıda güvenliğini sağlayabilmek için de ortak çalışmaları devam ettireceklerini ve Karadeniz'den tahıl ithal edilmesi için çabalarının süreceğini söyledi.

Türkiye ile NATO kapsamındaki ilişkilere dair Cleverly, şu değerlendirmede bulundu:

"NATO'da müttefikiz ve NATO zirvesinde yan yana oturuyoruz. Her iki ülke de birbirini koruma ve NATO'nun diğer üyelerini koruma konusunda son derece önemli bir taahhüde sahip. Avrupa'da barışın ve güvenliğin korunması bizim için son derece önemli. Biz bu anlamda Türkiye'nin gerçekten son derece kayda değer biçimde NATO ittifakına askeri taahhütleri olduğunu biliyoruz. Bu anlamda her fırsatta çok daha yakın çalışmak için bu çabayı da bir araya getirerek değerlendireceğiz. Hem müttefik hem de ortak olarak."

Cleverly, bu şekilde bir çalışmayla kıtanın güvenliğinin daha güçlü hale getirileceğini aktararak, karşılıklı her iki ülkenin de güvenliğini de daha güçlü bir seviyeye ulaşacağını vurguladı.

Serbest Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi için müzakereler sürüyor

Basın mensuplarının Hindistan-Avrupa ticaret koridoruna ilişkin sorusuna yanıt veren Cleverly, özellikle bu konuyu konuşmadıklarını ancak ikili ticari konuları değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Cleverly, Serbest Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesiyle ilgili müzakerelere başladıklarını kaydederek, Hindistan'la da böyle bir müzakere sürecinde olduklarını ifade etti.

Hindistan, Avrupa ve Orta Asya'daki tüm ülkelerle geniş kapsamlı bir ticari akış olduğuna dikkati çeken Cleverly, ticari akışların Batı'ya doğru daha güçlendirilmesinin kıta Avrupası için ticaret hacimlerini etkilemesi açısından son derece önemli olduğunu ve aynı zamanda İngiltere'ye de bunun olumlu yansıyacağını anlattı.

Cleverly, İngiltere'nin denizcilik ülkesi olduğuna işaret ederek, "Denizcilik ticari yollarının desteklenmesi son derece önemli. Batı'ya akan ticaret yollarının buradaki ulaşımın da daha makul fiyatlara çekilebilmesi için önemli bir katkısı olacaktır. Bu ilişki bizim için gerçekten son derece önemli. Her iki tarafın da çıkarlarını ilgilendiriyor." dedi.

"İsveç'in NATO'ya katılmasının hepimizin savunmasına katkıda bulunmasını diliyoruz"

Cleverly, İsveç'in NATO'ya katılmasına ilişkin soruya, Fidan ile görüşmesinde NATO üyeliklerinin ve rollerinin derinlemesine ele alındığı yanıtını verdi.

İngiltere'nin İsveç'in son derece kapasitesi yüksek bir savunma gücü olduğunu düşündüğünü vurgulayan Cleverly, İsveç'in NATO'ya önemli bir katkı getirebileceğine inandıklarını aktardı.

Cleverly, Türkiye'nin aşırıcılık, terörizmle mücadele gibi konulardaki endişelerini ve değerlendirmelerini Fidan'la detaylıca konuştuklarını söyleyerek, "Önemli olan husus, mümkün olduğunca en kısa sürede ortaya çıkabilecek sorunların ortadan kaldırılması ve böylece İsveç'in NATO'ya üye olmasının desteklenmesi. Bu çerçevede bunun hem NATO'nun genel anlamda savunmasına, hem de Türkiye'nin savunmasına ve hepimizin savunmasına katkıda bulunmasını diliyoruz. Özellikle de bu anlamda Türkiye'nin dile getirdiği endişelerle ilgili kolaylaştırıcılık yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.