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Ülkede yıllık enflasyon da mayısta yüzde 8,7 ile sabit kalmıştı.

Finansal veri sağlayıcısı Moneyfacts'den yapılan açıklamada, ülkede ortalama 2 yıllık sabit konut kredisi nin yüzde 6,63'e yükseldiği bildirildi.

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