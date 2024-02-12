Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,31 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,05, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 54,26, işçilik endeksi yüzde 111,83 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, Aralık 2023'te bir önceki aya göre yüzde 2,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,42 yükseliş kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,46, işçilik endeksi yüzde 1,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,72, işçilik endeksi yüzde 111,62 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Aralık 2023'te bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,28 arttı. Kasım 2023'e kıyasla malzeme endeksi yüzde 0,83, işçilik endeksi yüzde 2 artış sergiledi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,18, işçilik endeksi yüzde 112,63 yükseliş gösterdi.