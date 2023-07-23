ANKARA AA- HAVELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek "16'ncı Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF 2023)" faaliyet alanlarında yürüttüğü çalışmalara ilişkin güncel gelişmeleri yerli ve yabancı ziyaretçilerle paylaşacak. Şirket, fuarda, "dijital birlik" konsepti içinde gelişimini sürdüren insansız araç çözümlerinin geldiği son durumu gözler önüne serecek.

Eğitim platformları ve yazılım çözümleriyle uzun yıllardır güvenlik güçlerine hizmet veren HAVELSAN, operasyonel platform anlamında BARKAN ile envantere ilk ürünlerini kazandırmış oldu. Bu kapsamda BARKAN I ve BARKAN II güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

HAVELSAN Ürün Geliştirme ve Üretim Direktörü Veysel Ataoğlu, yaptığı açıklamada, robotik ve otonom sistemlere yönelik çalışmalara BARKAN I aracıyla başladıklarını ve yaklaşık 1,5-2 yıldır saha test faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Bu süreçte kullanıcı geri dönüşlerini platforma yansıtarak BARKAN II aracını ortaya çıkardıklarını ifade eden Ataoğlu, bu aracın hareket kabiliyetinin daha yüksek olduğunu, ağırlığının hemen hemen iki katını çıktığını, bazı ağır sınıf silahlar taşıyabileceğini, 12,7 milimetre silah sistemiyle testler gerçekleştirdiklerini belirtti. Ataoğlu, bu faydalı yüklerin daha da farklılaşacağını, 40 milimetre bombaatar, METE füzesi ve farklı tipteki füzelerin testlerini yapacaklarını kaydetti.

BARKAN II'nin envantere girdiğini dile getiren Ataoğlu, "Yakın zamanda kuvvet bunu bölgede, kendi içinde de yine farklı tip coğrafyalarda test ediyor olacak ve bunları yakından takip edeceğiz. Farklı girdiler olursa da bu noktada geliştirme faaliyetlerimiz devam edecek." dedi.

Bu araçları yurt dışında farklı fuarlarda sergilediklerini, karar vericilerle bir araya geldiklerini anlatan Ataoğlu, IDEF kapsamında da bu yönde çeşitli görüşmeler yapacaklarını, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ihracat için yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

BAHA'nın ilk versiyonunun yaklaşık 1 yıldır test edildiğini bildiren Ataoğlu, şunları kaydetti:

"Bu noktada hem sahanın hem müşterinin isterlerine yönelik bazı geliştirme faaliyetlerinde bulunduk. Platformda boyut, ağırlık olarak farklılıklar oldu. Biz bir platform üreticisi değiliz, alt yüklenicilerimizle çalışıyoruz, bu platformlara akıl katıyoruz. Sahanın isterlerine göre girdiler veriyoruz firmalara. BAHA en son bu halini aldı ve ürün diyebileceğimiz seviyeye geldi. BAHA'nın son haliyle ülkemizin farklı bölgelerinde uçuş faaliyetleri yapıyoruz. Özellikle elektronik harp ortamında data topluyoruz ve bunlara karşı nasıl bir kalkan oluşturabiliriz diye yazılım faaliyetlerimize devam ediyoruz. Belli başlı çalışmalar yaptık. Şu anda onların testlerini yapıyoruz. Özellikle GPS bağımsız hareket etme, haberleşme tamamen koptuğunda eve dönüş ve verilen görevi yerine getirmesi noktasında bunu tamamen bitirdik diyebilirim. Sahada birçok noktada test ettik, şimdi kullanıcıyla birlikte doğrulamasını yapmaya başladık. Bunu da yine bölgede belli noktalarda yapıyoruz."

Elektronik harp konusunda sürekli gelişim içinde bulunduklarını ve bunları platformlara yansıttıklarını vurgulayan Ataoğlu, "BAHA da bu noktada GPS bağımsız hareket eden, uçabilen, görevini yerine getirebilen bir platform oldu diyebiliriz. Platformda yapılan değişikliklerle farklı tip hava koşullarında da görev yapar seviyeye getirdik." diye konuştu.

BAHA ve BARKAN'ın "dijital birlik" kapsamında birlikte hareket etmesiyle ilgili çalışmaları da sahada uyguladıklarını bildiren Ataoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hedefimiz aileye yeni katılan KAPGAN ve dronumuzla birlikte bunu grup halinde yapmak. Bunda da belli seviyeye geldik. Bu noktadan sonra da artık farklı firmaların insansız ürünlerini bu sisteme entegre ederek sahada biraz daha geniş yelpazeli, kuvvetin isterlerini karşılayabilecek, görev konseptlerini yerinde getirebilecek geniş yelpazede bir ürün gamı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. O firmalarla da yaptığımız görüşmelerde olumlu geri bildirimler aldık. Onların ürünlerini de yakın zamanda sahada deniyor olacağız. İlk aşamada ASISGUARD'un Songar ürününün bizim ürünlerin haberleşmesi, birlikte görev yapması, görev konsepti oluşturma konusunu çalışmaya başladık. SONGAR'dan sonra farklı ürünler de geliyor olacak ve HAVELSAN Dijital Birliği daha geniş bir yelpazeye kavuşuyor olacak."

KOBİ ve alt yüklenicilerin katkılarıyla bu seviyeye geldiklerini ifade eden Veysel Ataoğlu, bu süreçte birlikte çalıştıkları TEKATRON, SİO HAVACILIK, Hitit Savunma, ESETRON, ASISGUARD, REPKON, Dönmezoğlu, CANiK ve Unirobotic gibi firmalarla ortaya çıkan sonuçları daha üst seviyeye çıkaracaklarını sözlerine ekledi.