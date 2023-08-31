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Pavard, 49 kez giydiği Fransa Milli Takımı formasıyla 2018'de dünya şampiyonluğu, 2022'de ise dünya ikinciliği yaşadı.

Kulüp kariyerine Lille'de başlayan Pavard, 2016 yazında Stuttgart, 2019 yazında ise Bayern Münih'in yolunu tuttu.

İtalyan basını, Pavard'ın 5 yıllık sözleşmeye imza attığını ve ek ödemelerle 32 milyon avroyu bulabilecek bonservis karşılığında transfer edildiğini öne sürdü.

Emre Akbaba: Kazanmak için oynayacağız

Emre Akbaba: Kazanmak için oynayacağız

ANKARA (AA) - Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin süresi belirtilmeksizin 27 yaşındaki futbolcunun kariyerine Inter'de devam edeceği ifade edildi.

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