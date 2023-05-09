Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD III) Programı'nın katkısıyla kırsalda üretimi artırmak amacıyla 20 milyar liralık yeni yatırımın desteklenmesi ve 30 bin yeni istihdam sağlanması hedefleniyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, AB tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla oluşturulan "Katılım Öncesi Yardım Aracı"nın kırsal kalkınma bileşeni olan IPARD, Birliğin ortak tarım ve kırsal kalkınma politikalarına uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi hedefliyor.

Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması, fiziki potansiyelin geliştirilmesi, kırsaldaki ekonomik kapasitenin ve çeşitliliğin iyileştirilmesi için uygulanan ve 2016'da sona eren IPARD I kapsamında 10 bin 653 projeye, 1 milyar 46 milyon avro destek sağlandı. Ardından uygulamaya alınan IPARD II ile 11 bin 22 proje için toplam 676 milyon avro ödeme yapıldı.

IPARD III Programı yılın ikinci yarısında başlayacak

Yılın ikinci yarısında başlayacak ve 2027'ye kadar sürecek IPARD III Programı'nın hazırlık çalışmaları 2020'den bu yana Bakanlık tarafından yürütülüyor. Bu süreçte sektör analizleri yapılarak tüm paydaşların görüşleri alındı.

Avrupa Komisyonu ile karşılıklı mutabakata varılarak imzalanacak Finansman Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle IPARD III Programı uygulamaları başlayacak.

IPARD III Programı'nda AB katkısı 430 milyon avro olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının katkılarıyla toplam bütçe 555 milyon avroya çıkıyor. Program, yüzde 50 ile yüzde 75 arasındaki yüksek hibe oranları ve yatırımlara sağlanan vergi muafiyetiyle daha cazip hale getiriliyor.

IPARD III Programı'nda LEADER Projesi (Kırsalda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması) tedbiri için toplam kamu katkısı 50 milyon avroya çıkarılarak yerel eylem gruplarını memnun edecek bir artış sağlanması hedeflendi. Tarım ve çevre bütçesinde de ayrıca artış yapıldı.

Ayrıca, ilk defa kırsal alanda kamu altyapı yatırımları ve danışmanlık hizmetlerine programdan bütçe ayrıldı.

IPARD III Programı katkısı ve Bakanlığın ayıracağı ek bütçeyle yaklaşık 11 milyar lirası hibe olmak üzere 20 milyar liralık yeni yatırım yapılması ve 30 bin yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Halen 42 ilde uygulanan IPARD Programı'nın 81 kente yaygınlaştırılması da planlanıyor.

AA